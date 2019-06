Seful Grupului Renault: Patru din zece autovehicule comercializate in Romania, in 2018, au fost Dacii

Patru din zece autovehicule comercializate, în 2018, în România au fost marca Dacia, iar, începând din 2004, au fost vândute 5,8 milioane de autovehicule în peste 44 de ţări, a declarat vineri, la inaugurarea Centrului Renault Bucharest Connected, Thierry Bollore, director general Group Renault.

"Pentru noi, România reprezintă în primul rând succesul Dacia, o marcă puternică, ce are o identitate bine ancorată, de la primul Logan lansat în 2004 până azi, adică cu două generaţii şi cinci modele mai târziu. În 15 ani, vânzările au crescut de 30 de ori şi din 2004, un număr de 5,8 milioane de Dacii au fost vândute în peste 44 de ţări. Marca este lider aici în România, ca şi în Bulgaria şi Maroc. De asemenea, este un centru de expertiză pentru gama noastră accesibilă numită la Renault Global Acces. Din uzina de la Piteşti iese o maşină din zece ale Grupului Renault, o gamă produsă în 11 uzine din lumea întreagă şi, în total, aceste autovehicule Global Acces reprezintă o treime din vânzările Grupului Renault. România mai reprezintă bărbaţii şi femeile care se află în spatele acestui know-how de excelenţă. Un salariat din zece din Grupul Renault vine din România. Grupul Renault, cu marca sa Dacia, este foarte mândru de locul pe care îl ocupă astăzi în inima românilor şi în economia ţării. Cu 6 miliarde de euro cifră de afaceri generată în 2018 suntem prima întreprindere din România, inclusiv la exporturi, deoarece reprezentăm 3% din PIB şi 7% din exporturile ţării. În 2018, aproape patru maşini din zece vândute în România au fost Dacii. Este vorba despre cifre, dar şi, mai important, despre simboluri. Luna trecută, Sanctitatea Sa Papa a folosit Dusterul ca Papamobil la vizita sa în România", a spus Bollore.Şeful Grupului Renault a adăugat că, odată cu inaugurarea noului centru Renault Bucharest Connected, compania franceză caută să angajeze în acest an circa 600 de persoane cu noi competenţe."Renault Bucharest Connected are acest Centru de design creat pe măsură care le permite echipelor să lucreze mai aproape de clienţii lor astăzi. De asemenea, ne permite să fim mai inovatori, mai atrăgători şi să reducem costurile. Bucharest Connected se înscrie pe deplin în acest demers al eficienţei, reunind 3.200 de persoane care înainte erau repartizate în şase situri diferite. Acum vom putea lucra mai aproape şi mai eficient. În final, este vorba despre atragerea talentelor. Anul trecut, am angajat 660 de persoane şi anul acesta vom mai angaja circa 600. Căutăm noi competenţe în sectoarele de electronică de bord sau gestionare a datelor. Bucharest Connected a fost conceput tocmai pentru noile metode de lucru, mai deschise, mai colaborative, mai informale şi mai eficiente. În 20 de ani am investit în România 3 miliarde de euro şi vom continua să investim într-un ritm susţinut în anii viitori. Autorităţile publice ne-au sprijinit în dezvoltarea noastră, contribuind la investiţia noastră în totalitatea siturilor Grupului în România şi, de asemenea, sprijinind vânzarea autovehiculelor noi prin Programul "Rabla"", a punctat Thierry Bollore.Renault Bucharest Connected reuneşte pentru prima oară, într-un singur spaţiu, toate entităţile Groupe Renault România. Noul sediu este amplasat în zona de vest a Bucureştiului şi este accesibil atât din Bulevardul Preciziei, cât şi din Bulevardul Iuliu Maniu, şi este alcătuit din două corpuri de clădiri.Astfel, Clădirea A ce găzduieşte Centrul de inginerie Renault Technologie Roumanie, Renault Commercial Roumanie (vânzări automobile), Renault Services Roumanie (servicii de business) şi funcţiile suport, precum: Resurse Umane, Comunicare, IT/S, Calitate, Juridic, Financiar, Cumpărări şi Administrativ.Clădirea B (aflată în spatele clădirii A) cuprinde Renault Design Center Bucharest şi Atelierele de Inginerie Bucureşti (AIB).Sediul Renault Bucharest Connected se întinde pe o suprafaţă de 47.000 mp, iar clădirile sunt încadrate în Clasa A şi răspund celor mai înalte standarde în materie de eficienţă energetică. De asemenea, Groupe Renault România beneficiază de un showroom pentru vehiculele Groupe Renault, 1.000 de locuri de parcare, un amfiteatru cu capacitate de 350 de locuri destinat evenimentelor interne şi externe, restaurant, cabinet medical şi sală de sport.