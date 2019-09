Seful ITM Iasi vine la BZI LIVE. George Tanasievici va oferi detalii importante despre relatiile de munca, sanatatea si securitatea in munca - LIVE VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 23 septembrie 2019, de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE va avea loc o noua emisiunea de maxim interes. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman este George Tanasievici, inspector sef la Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi. Ultimele noutati privind relatiile de munca, sanatatea si securitatea in munca le puteti afla, in direct, numai urmarind BZI LIVE. De asemenea, George Tanasievici va vorbi si despre problemele pe care le intampina salariatii la locul de munca, dar si despre neregulile constatate in urma controalelor efectuate la agentii economici. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari seful Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi o pot face la rubrica de comentarii, accesand www.bzi.ro, sau in direct, pe htt ...