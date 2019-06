Seful Politiei, detalii despre cazul politistului ucis din Timis

Ioan Buda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectorul General al Politie Romane, Ioan Buda, a facut astazi cateva precizari cu privire la ancheta care e in desfasurare la IPJ Timis. „Suntem in prima zi dupa inmormantarea colegului nostru, e un eveniment dureros pentru noi toti. Sa-i dea Dumnezeu putere familiei, copiilor, sa treaca peste acest eveniment. Aceasta misiune are doua etape. Prima etapa a fost pana la impuscarea colegului nostru si a doua a fost dupa impuscarea colegului, cand a fost retinut acest criminal. Daca a doua etapa a functionat si actiunea s-a facut ca la carte, dupa manual, in prima etapa au fost cateva nereguli in organizarea misiunii”, a spus Ioan Buda. Noi informatii in legatura cu criminalul din Timis! Pr ...