Seful Politiei nu va mai fi numit de premier, ci direct de ministrul de Interne

Senatul a adoptat, in calitate de for decizional, propunerea legislativa a social-democratului Tit-Liviu Brailoiu de modificare a Legii 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, prin care se stabileste ca seful Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) este numit de ministrul de Interne, si nu de premier, cum este prevazut in forma in vigoare a actului normativ.