Seful Politiei Romane: "400 de copii au disparut doar de la inceputul acestei luni"

Chestorul Liviu Vasilescu, seful Politiei Romane, a declarat, luni seara ca sute de copii au disparut de acasa, de la 1 septembrie. Multe dintre plecari au fost voluntare, iar cei mai multi au fost gasiti in doar cateva ore. "400 de copii au disparut doar de la inceputul acestei luni. Si va dau un exemplu. Duminica seara, la Buzau, 11 minori dintr-un centru de plasament au plecat dupa ce pedagogul le-a luat telefonul. S-au suparat. A trebuit sa-i cautam si i-am gasit. Olandezul ar fi facut inca o victima in Bucuresti. Este vorba tot despre o fetita de 11 ani A fost si cazul fetitei din Bucuresti care, pe 18 septembrie, a plecat din casa bunicului cu o suma mare de bani. Si pe ea am gasit-o acum ...