Seful Politiei Romane a facut primele declaratii despre cetateanul olandez: Se ia in calcul ca acesta sa fi fost ucis

Seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, a declarat luni ca principalul suspect in cazul crimei din Dambovita s-a aruncat in fata unui camion. "Mi-a fost transmis de ofiterul de legatura al Politiei Romane la Amsterdam ca suspectul, cetatean olandez, s-a aruncat in fata unui camion. Nu stim daca s-a sinucis sau a fost un accident", a declarat seful Politiei Romane. Intrebat cum au reusit autoritatile romane sa ajunga pe urmele olandezului, chestorul Liviu Vasilecu a precizat: "In urma activitatilor investigative desfasurate incepand de vineri seara, sambata seara, in urma analizei unui volum foarte mare de imagini de la camerele din zona, nu numai camerele din comuna Gura Sutii, ci si din comunele invecinate, in j ...