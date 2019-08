Seful procurorilor din Caracal a fugit de presa: Este extrem de rusinos

Catalin Zavoianu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Catalin Zavoianu, prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal a fugit ca la maraton de jurnalistii aflati in fata Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). ''Trebuia sa se faca maratonist, ne-a alergat foarte mult, zeci de metri am alergat dupa acest procuror care a rupt-o la fuga dupa audieri'' a spus Roxana Ciuca, reporter Antena 3. Procuror, trimis in judecata disciplinara. De ce este acuzat acesta Seful procurorilor de la Caracal Catalin Zavoianu a luat-o la fuga de presa. Asta dupa ce a stat o ora si jumatate in Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitiei (SIIJ) dupa audieri, pe motiv ca era presa la poarta. In cele din urma, el ...