Seful Sectiei ATI din SCJU Sibiu: Asigurarea oxigenului, urgenta numarul unu

Cea mai mare urgenţă pentru pacienţii cu COVID-19 internaţi în cel mai mare spital public din judeţul Sibiu, care are rata de infectare cea mai mare din România, este asigurarea oxigenului la concentraţia optimă, mai ales că este vorba de bolnavi cu forme medii, grave şi severe, în special cei 12 bolnavi care sunt zilnic îngrijiţi la ATI, a declarat luni, pentru AGERPRES, şeful Secţiei ATI din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), medicul Mihai Sava. SCJU Sibiu are o staţie de oxigen proprie, cumpărată în urmă cu câţiva ani de zile, însă de când este pandemia de COVID-19, tot mai mulţi pacienţi infectaţi au fost spitalizaţi în saloane pe diverse secţii, s-a extins instalaţia de oxigen, însă alimentarea principală a rămas tot la o singură staţie de oxigen, plus alte dispozitive. Spitalul Judeţean are nevoie urgentă de cel puţin o a doua staţie proprie de oxigen, ca să poată medicii şi asistentele să le asigure bolnavilor COVID-19 concentraţia de care este nevoie. "Cel puţin o staţie ar fi benefică şi trebuie neapărat, dar trebuie revăzută şi instalaţia, tuburile, deci infrastructura (...) dar pentru asta ar trebui consultaţi nişte oameni care se ocupă cu instalaţii de oxigen de genul acesta, oameni specializaţi. Dar părerea mea este că şi dacă se pune staţia de oxigen, (...) instalaţia fiind atât de lungă, fiindcă în ultimele luni s-au pus puncte de livrare a oxigenului, deci console din acelea prin care se livrează oxigenul la foarte multe paturi din spital, ceea ce este un lucru foarte bun, dar nu s-a ţinut cont de faptul că în felul acesta s-au prelungit foarte mult ţevile. (...) E ca şi când ai avea o ţeavă de apă şi ai două robinete, dacă mai pui cinci robinete nu îţi mai vine apă cu acelaşi debit pe fiecare robinet", a explicat medicul Mihai Sava. Potrivit şefului celei mai mari Secţii ATI din judeţul Sibiu, "presiunea variază foarte mult, fiindcă sunt foarte mulţi consumatori", ceea ce reprezintă o problemă pentru pacienţi şi aparatură. Întrebat dacă a decedat vreun pacient COVID-19 până în prezent în ATI din cauza presiunii de oxigen care nu este constantă la valorile optime, medicul Mihai Sava a precizat: "Nu s-au pierdut vieţi, dar sunt probleme tehnice foarte mari, fiindcă aparatele sunt calibrate să funcţioneze într-o anumită plajă de presiuni şi dacă dai presiuni mai mici sau mai mari, încep să sune alarmele, se pot şi strica, ni s-au şi stricat vreo două aparate din cauza asta şi nu se livrează pacientului o concentraţie pe care ne-am dori-o, deci se livrează oxigen, dar nu la o concentraţie, nu la un flux pe care ni l-am dori." Cel mai important spital din judeţ, unde sunt cei mai mulţi pacienţi COVID-19, ar putea solicita un TIR ATI de la Ministerul de Interne, ceea ce ar dubla numărul de paturi ATI, însă şi atunci ar trebui asigurat oxigen din a doua staţie care nu există în prezent la Sibiu. "Există TIR-uri ale Ministerului de Interne, TIR-uri specializate de Terapie Intensivă, cu 12 paturi de Terapie Intensivă, dotate cu aparate de monitorizare şi de ventilaţie mecanică. (...) Ar fi benefic să avem nişte locuri în plus, fiindcă vine cu aparatură cu tot, dar şi TIR-ul respectiv depinde de sursa de oxigen", a afirmat şeful ATI de la SCJU Sibiu. În ATI-ul condus de Mihai Sava lucrează un medic rezident care a lucrat în TIR-ul ATI de la Ploieşti, timp de o lună de zile. Practic şi dacă va fi adusă la Sibiu încă o staţie de oxigen, ar trebui chemat un specialist de la o companie specializată care să calculeze exact cum trebuie calibrată toată reţeaua de ţevi ce alimentează fiecare post de oxigen, de la patul fiecărui pacient COVID-19. "Pentru instalaţii de oxigen (....) trebuie solicitat cineva, că există firme în România care se ocupă de distribuţia de oxigen şi chemat specialist de la firma respectivă să calculeze ce număr de consumatori poate să ducă o anumită staţie de oxigen. (...) S-au făcut foarte multe posturi pe livrare de oxigen la Medicală, Infecţioase, ORL, Oftalmologie, paturi cu posibilitate de livrare de oxigen, dar în felul acesta s-a crescut foarte mult consumul pe o staţie subcalibrată. Staţia era calibrată pentru consumul de dinainte. Staţia respectivă a funcţionat foarte bine până acum", a subliniat şeful ATI de la SCJU Sibiu. În opinia lui Mihai Sava, asigurarea oxigenului la cote optime pentru pacienţii COVID-19 este urgenţa numărul unu de la Sibiu, iar cea de a doua prioritate este angajarea unui număr suficient de cadre medicale de ATI, care să poată îngriji bolnavii, dacă va creşte numărul de paturi. De marţi, echipa din ATI poate să asigure asistenţă medicală pentru încă şase pacienţi COVID-19, dacă ar exista suficient oxigen. Dacă ar exista oxigen şi s-ar mai face angajări, la spitalul sibian s-ar mai putea crea mai mult de şase paturi ATI. "Urgenţa numărul doi (...) în perspectivă, pentru că urmează să ne extindem, prima dată pe un eşalon de şase paturi, într-un container, pentru care am putea să ne organizăm chiar şi mâine dacă trebuie cu personalul pe care îl avem acum, dar dacă ne extindem mai mult de cele şase paturi, nu putem să asigurăm personal", a declarat medicul Mihai Sava. Potrivit sursei citate, ca să poată asigura personal pentru încă 15 paturi de ATI într-un container din curtea spitalului, mai trebuie oxigen şi cadre medicale de terapie intensivă. "În momentul actual cu personalul pe care îl am, s-au făcut şi multe angajări, tocmai în perspectiva asta de a deschide extensia cu cele şase paturi, putem să asigurăm de mâine începând dacă trebuie (personal ATI pentru şase paturi n.r.), numai că nu avem oxigen ca să pornim treaba acolo, în spate. Se mai poate extinde şi mai mult Terapia Intensivă cu încă 15 paturi în alt container din spate, acolo se mai poate extinde că există sursă de oxigen şi de aer comprimat, cu încă 15 paturi, dar pentru acelea în momentul actual nu ar fi personal suficient ca să zicem că deschidem aşa de pe azi pe mâine", a arătat medicul Mihai Sava. În curtea spitalului sibian există containere în care s-au amenajat saloane. În astfel de containere s-ar putea crea 21 de paturi de ATI, dacă ar exista suficient oxigen şi personal. În prezent, pacienţii COVID-19 sunt internaţi în Unitatea de Primiri Urgenţe, saloanele din containere, Secţia de Infecţioase, secţiile Medicală I şi II şi cei mai gravi, în ATI. Problema crizei de oxigen este cunoscută la nivelul conducerii spitalului şi a Consiliului Judeţean. Ambele instituţii au anunţat deja că s-a încheiat un contract de închiriere cu o firmă care ar urma să aducă o staţie de oxigen din Turcia. Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă a cerut, luni, ajutorul comisarului european pentru sănătate şi siguranţă alimentară, Stella Kyriakides, pentru sprijinirea pacienţilor COVID-19 din Sibiu, cu o staţie de oxigen care să fie adusă de la un alt spital din UE. Sibianul Nicu Ştefănuţă a precizat, pentru AGERPRES, că i-a scris în urmă cu câteva zile şi ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, ca să activeze mecanismele europene pentru transferul pacienţilor COVID-19. Judeţul Sibiu rămâne pe primul loc în România cu cea mai mare rată de infectare, de 8,83 la mia de locuitori. În municipiul Sibiu rata a crescut la 13,42 luni, chiar în prima zi de carantină, potrivit informaţiilor furnizate de Prefectură. AGERPRES/(A-Isabela Paulescu, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)