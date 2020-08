Seful Sectiei ATI din Spitalul Militar: La Spitalul ROL 2 Aslan au beneficiat de ventilatie mecanica 52 de pacienti, iar opt au primit tratament cu plasma

Seful Sectiei ATI din Spitalul Militar Central, Dan Corneci, a afirmat, luni, ca la Spitalul Militar ROL 2 Aslan activitatea se desfasoara pe mai multe paliere si directii si nu rezida doar in tratamentul insuficientei respiratorii acute severe a virusului. El a mai precizat ca in sectia de AT de la SPitalul ROL 2 au beneficiat de ventilatie mecanica 52 de pacienti, iar opt au primit tratament cu plasma.