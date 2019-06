Seful Serviciul Rutier Iasi, revine in Studioul BZI LIVE. Informatii de maxim interes pentru toti soferii si pietonii

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Serviciului Rutier, subcomisar Mihai Soric va fi prezent din nou in studioul BZI LIVE miercuri, 12 mai 2019, de la ora 13:00. Astfel atat soferii cat si pietonii vor putea afla care sunt principalele pericole care pandesc pe strazile Iasului. Totodata moderatorul emisiunii, Cristian Hitruc va discuta cu subcomisarul Mihai Soric despre cum pot fi prevenite tragediile rutiere si despre principalii factori care conduc la producerea acestora. De asemenea, pe perioada sezonului cald, in traficul din oras apar foarte multi biciclisti care sunt predispusi la a fi implicati in accidente grave. Care sunt pricnipalele lucruri pe care trebuie sa le cunoasca un biciclist? Cat de mult conteaza respectul int ...