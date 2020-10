Seful Serviciului Arme din Politia Timis, inregistrat cand punea la cale deschiderea unui videochat. Cum justifica politistul discutiile

Seful Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis, Nicolae Boia, fost sef al Politiei Timis, a fost inregistrat in timp ce discuta despre deschiderea unui studio de videochat cu amanta sa si propune ca fetele sa se imbrace in profesoare sau in politiste "cat de nazi". Politistul confirma discutia, dar spune ca lucra sub acoperire, arata adevarul.ro.