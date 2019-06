Seful SS, Gheorghe Stan, l-a scapat pe Sebastian Ghita de acuzatiile de coruptie in 23 de cuvinte

"Am ajuns la concluzia ca hotararea instantei de fond este legala si temeinica, fiind in mod judicios motivata, avand un puternic suport probator", scrie Gheorghe Stan, seful Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, in motivele de retragere a apelului facut de DNA in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.