Seicul din Dubai se razbuna pe printesa Haya, dupa ce l-a parasit. Vrea sa ii ia custodia copiilor

Problemele printesei Haya, care a fugit din palatul sotului sau, seicul Mohammed bin Rashid al-Maktoum al Dubaiului, impreuna cu cei doi copii sunt departe de a se fi incheiat. Barbatul pare decis sa se razbune si, mai mult decat atat, a demarat procedurile legale pentru a obtine custodia minorilor.

Printesa Haya risca sa ramana fara cei doi copii

Potrivit unor surse judiciare citate de publicatia The Sun, in aceste conditii, sunt sanse mari ca fiul Zayed, de 7 ani si fiica Jalila, de 11 ani, sa se intoarca in Emiratele Arabe Unite, alaturi de tatal lor. Aflata in Anglia, printesa Haya a solicitat emiterea unui ordin de protectie pe numele copiilor sai, prin care acestia sa nu poata parasi Marea Britanie. Decizia instantei a fost, insa, amanata pana in luna noiembrie.

Printesa Haya si Mohammed bin Rashid Al-Maktoum sunt casatoriti inca din 2004 si pareau, pana nu demult , un cuplu extrem de sudat. Iata, insa, ca dupa mai bine de 15 ani, a izbucnit scandalul. Satula de calvarul pe care sustine ca l-a indurat alaturi de partenerul de viata, femeia s-a hotarat sa fuga impreuna cu cei doi copii si circa 35 de milioane de dolari, gasindu-si refugiul intr-un apartament luxos din Kensington Palace Gardens, Londra.

Seicul o acuza de tradare

De cealalta parte, seicul Dubaiului a lansat o serie de critici dure la adresa consoartei sale, pe care acuzat-o in nenumarate randuri de tradare si infidelitate. Trebuie spus ca decizia printesei de a se ascunde in Anglia nu este deloc intamplatoare.

Ramasa orfana de mama pe cand avea doar 4 ani, Haya a „mostenit” nationalitatea britanica a acesteia si, in consecinta, a studiat filosofia, economia si stiintele politice la vestita Universitate Oxford din Londra. In paralel, aceasta a dat frau liber pasiunii sale, echitatia, concurand pentru Iordania, tara sa natala, in diverse competitii de renume.

