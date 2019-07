Seism in California: ''Totul pare a fi sub control'' (Trump)

Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat joi că situaţia este "sub control" în sudul Californiei, zguduită de un seism cu magnitudinea 6,4, transmite AFP. "Am fost informat pe deplin despre seismul din sudul Californiei. Totul pare a fi sub control", a scris pe Twitter liderul de la Casa Albă. Acest cutremur este cel mai puternic care a lovit după 1999 această regiune situată la circa 240 de kilometri nord-est de Los Angeles, dar nu a provocat victime sau pagube materiale, potrivit primelor bilanţuri disponibile. Epicentrul seismului a fost localizat în apropiere de oraşul Ridgecrest, în regiunea Searles Valley, iar adâncimea sa a fost evaluată la doar 10,7 km, ceea ce a amplificat efectul, a precizat Institutul de studii geologice din SUA (USGS). Cutremurul, care s-a produs la orele 17,33 GMT, a durat câteva secunde şi a fost urmat de mai multe replici dintre care două cu magnitudinea 4,6, potrivit USGS.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu)