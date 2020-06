Seism in Mexic: O persoana decedata, o alta ranita si mai multe cladiri avariate

O persoană a murit, o alta a fost rănită şi mai multe clădiri au fost avariate în cutremurul de magnitudinea 7,5 pe scara Richter care a zguduit marţi centrul şi sudul Mexicului, transmite dpa. Guvernatorul Alejandro Murat a declarat, la Foro TV, că o persoană a murit şi o alta a fost rănită la Huatulco, în statul Oaxaca. Cei doi se aflau se aflau într-o maşină care a fost surprinsă de o alunecare de teren. Conform autorităţilor de protecţie civilă din Oaxaca, mai multe clădiri din acest stat au fost avariate, inclusiv un spital din San Bartolo Coyotepec. Foto: (c) Daniel Ricardez / EPA În tot statul a fost întreruptă furnizarea de electricitate la scurt timp după seism, care a avut loc la ora locală 10.29 (15.29 GMT). Autorităţile mexicane au avertizat că nivelul mării a crescut, iar Centrul american de avertizare pentru tsunami din Pacific au difuzat marţi o alertă pentru coastele de sud din Mexic, Guatemala, El Salvador şi Honduras. Seismul a avut epicentrul la 23 km sud de Crucecita, la o adâncime de 5 km în largul coastelor statului Oaxaca. Serviciul seismologic naţional a raportat 147 de replici în următoarea oră, cea mai puternică având magnitudinea de 4,6 grade. Foto: (c) Daniel Ricardez / EPA Cutremurul s-a simţit la Ciudad de Mexico - la circa 750 km de Crucecita -, unde mulţi oameni au ieşit în fugă pe străzi şi în parcuri după ce a fost activată alerta. În capitală, seismul a spart geamuri şi a crăpat faţade, dar nu a provocat morţi sau răniţi. Ca măsură preventivă, spitalul Obregon i-a evacuat pe pacienţii cu coronavirus. Preşedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador le-a cerut concetăţenilor săi să-şi păstreze calmul. Foto: (c) eSTR / Xinhua La 19 septembrie 2017, un cutremur de 7,1 grade a făcut 369 de victime în capitală şi în alte localităţi din sud şi est. El a coincis în mod nefericit cu împlinirea a 32 de ani de la devastatorul seism din 1985, soldat cu 10.000 de morţi în capitala mexicană.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor online: Adrian Dădârlat)