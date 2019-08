Seismul din Turcia a produs pagube semnificative

Seism Turcia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aproape 1.000 de cladiri au fost avariate in urma cutremurului produs in sud-vestul Turciei, au anuntat vineri seara autoritatile de la Ankara. Cel putin 108 cladiri au suferit avarii grave, iar alte 868 au fost afectate usor, a declarat vineri Murat Kurum, ministrul turc al Mediului si Planificarii Urbane. Autoritatile vor initia rapid lucrarile de reconstructie si consolidare. Zeci de persoane au fost ranite in urma cutremurului produs joi in sud-vestul Turciei, au anuntat autoritatile. Ministrul turc al Apararii Hulusi Akar: Intalnirile cu SUA au fost constructive. As prefera sa actionam impreuna Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,8 grade s-a produs, joi, in sud-vestul Turciei, conform Ins ...