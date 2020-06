Sejururile in Skiathos pornesc de la 294 euro/persoana. Unitatile de cazare aplica masurile pentru prevenirea Covid-19

AeroVacante, parte a Grupului Aerotravel, a anuntat miercuri ca deschide sezonul vacantelor in insula Skiathos, cu plecari din Bucuresti, Timisoara si Cluj- Napoca, in perioada 4 iulie - 3 octombrie, iar sejururile pornesc de la 199 euro, la care se adauga taxele de aeroport in valoare de 95 euro de persoana, compania precizand ca unitatile de cazare aplica masurile obligatorii pentru prevenirea Covid-19.