Selecționerul Romaniei, Mirel Radoi, a vrut sa se retraga de la nationala in 2009, dupa umilinta cu Serbia

Selecționerul echipei naționale, Mirel Rădoi, a dezvăluit, la „Marius Tucă Show”, că a intenţionat să se retragă de la echipa naţională în 2009, după eșecul cu Serbia, când România a pierdut la cinci goluri diferență, anunță MEDIAFAX.

Actualul selecţioner spune că după eşecul cu Serbia, din 2009, scor 0-5, a vrut să se retragă din echipa națională. Rădoi a continuat să joace la Naţională până la finalul anului 2010.

Citește și: Nu este un pericol social! Tribunalul București, decizie în cazul medicului Mircea Beuran .

„Am avut, imediat după meci, un gând negru. Am intrat în vestiar şi i-am spus lui Răzvan (Lucescu – n.r.): . Am simţit că e un meci în care aproape că nu am ajutat cu nimic”, a spus Rădoi, la emisiunea „Marius Tucă Show”.

Meciul cu Serbia a făcut parte din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2010. Atunci, România pierdea patru meciuri din cele 10 şi încheia grupa pe penultimul loc, sub Serbia, Franţa, Austria şi Lituania şi doar deasupra celor din Insulele Feroe.

Citește și: A fost detonată nucleara, după reținerea lui Beuran: Urmează Arafat

Rădoi s-a retras de la naţională la finalul anului 2010, după un eşec cu Franţa, scor 0-2, în preliminariile EURO 2012.