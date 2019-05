Selectia combinatiei Motor plus Reductor

motoare si reductoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru a alege un motoreductor cat mai potrivit pentru aplicata Dvs trebuie sa aveti in vedere mai multi factori. O alegere corespunzatoare va duce la o eficienta si o fiabilitate ridicata a aplicatiei. -Particularitatile aplicatiei. Spatiul de montaj; trebuie alese variante de motoare si reductoare ce incap in spatiul respectiv; aici trebuie avut in vedere sa aveti un spatiu si-n spatele motorului necesar pentru ventilatia lui; Puterea instalata si tensiunea; trebuie avut in vedere ca motoarele electrice monofazate se fac standard la 3000rpm si 1500rpm, pe cand motoarele electrice trifazate se fac si la turatii de 1000rpm si 750rpm; La pornire motoarele electrice cu rotor in scurtc ...