Selectionerul Irlandei de Nord este multumit de evolutia echipei Irlandei de Nord in meciul cu Romania

Selecţionerul Irlandei de Nord, Ian Baraclough, s-a declarat mulţumit de evoluţia echipei lui în meciul cu România din Liga Naţiunilor, potrivit news.ro

"Pentru perioade lungi, am fost foarte mulţumit de felul în care am jucat. Cred că am arătat solizi şi nu am oferit prea multe şanse adversarului. Ne-a lipsit o pasă finală, dar ar fi putut fi o treabă mai dificilă pentru noi. Cu toţii facem greşeli. Toată lumea face greşeli şi tocmai am fost pedepsiţi pentru ele.

Dar, în afară de o şutul la distanţă pe care Bailey (Peacock-Farrell) l-a respins şi de gol, nu-mi amintesc prea multe alte situaţii în care ne-au depăşit apărarea. Le-am oferit jucătorilor ceva timp de joc şi vor fi mai buni după asta. Ali (McCann) pare foarte matur pentru un jucător atât de tânăr, aflat la al doilea său meci internaţional, iar Daniel (Ballard) a fost solid şi în formă, păstrând lucrurile simple şi va învăţa de la gol.

Dan este dezamăgit de faptul că a fost depăşit (n.r. - de Tănase, la golul românilor) şi va învăţa din asta pentru că este un jucător foarte conştiincios. Primul lucru pe care l-a făcut la sfârşit a fost să spună <îmi pare rău>. Am integrat noi jucători în echipă şi ştim că ne putem baza pe ei. Îmi asum responsabilitatea. Am vrut să schimbăm lucrurile. Am fost foarte lipsiţi de experienţă spre final. Avem cinci jucători cu vârsta de sub 24 de ani pe teren şi este important ca noi, ca grup, să mergem înainte.

Trebuie să le acordăm timp de joc acelor jucători aflaţi în situaţii dificile. Ştiu că există încă dezamăgire la o săptămână după ratarea calificării la Euro, dar trebuie să privim înainte. Nu putem da timpul înapoi, aşa că aşteptăm cu nerăbdare campania noastră pentru Cupa Mondială", a declarat el.

Selecţionerul nord-irlandez spune că se aştepta ca UEFA să decidă în favoarea României rezultatul meciului cu Norvegia.

"Am aflat uitându-ne la Sky. Cred că a fost cu două ore înainte de start Dar a fost ceea ce ne aşteptam. Nu avea să ne schimbe planul, nu avea să ne schimbe gândurile. Am vrut să terminăm cu o notă pozitivă şi a fost o performanţă foarte bună, cu excepţia ultimelor zece minute", a precizat tehnicianul.

Reprezentativa României a remizat, miercuri seară, la Belfast, scor 1-1 (0-0), cu selecţionata Irlandei de Nord, în ultima etapă a Grupei 1 a Diviziei B din cadrul Ligii Naţiunilor. În celălalt meci din grupă, liderul Austria a remizat acasă cu Norvegia, scor 1-1, datorită unui gol marcat în minutul 90+4. Nord-irlandezii au retrogradat în Divizia C, ocupanta primului loc promovează în Divizia A. România a terminat pe locul trei.

În Irlanda de Nord, au marcat Boyce ’56 pentru gazde şi Bicfalvi ’81 pentru tricolori.

Ca urmare a rezultatelor de miercuri, România se va afla în urna a doua la tragerea la sorţi a preliminariilor Cupei Mondiale.