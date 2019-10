Selena Gomez a lansat doua single-uri in 24 de ore: Trebuie sa pui capat vocilor care te perturba si sa traiesti dupa propriile legi - VIDEO

Cântăreaţa şi actriţa americană Selena Gomez a lansat single-urile „Lose You To Love Me” şi „Look At Her Now” în decurs de 24 de ore. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Piesa „Lose To Love Me” – compusă în colaborare cu Julia Michaels, Justin Tranter, Mattias Larsson şi Robin Fredriksson – a fost lansată miercuri. „Această piesă este inspirată de lucrurile care s-au întâmplat în viaţa mea după ce am lansat albumul «Revival». Cred că e important să oferi publicului muzică bună, care să îl facă să rezoneze cu afirmaţia conform căreia cunoaşterea de sine nu poate fi dobândită decât prin cicatricile pe care ţi le lasă viaţa”, a transmis Selena Gomez prin Universal Music. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Albumul „Revival”, al doilea al ei, a fost lansat în 2015. „Look At Her Now”, apărută joi, este o piesă despre puterea curajului şi a perseverenţei, scrisă în colaborare cu Julia Michaels, Justin Tranter şi Ian Kirkpatrick („Bad Liar”). „Am simţit că trebuie să lansez aceste piese, una după cealaltă, pentru a spune integral o poveste despre cum un om se poate ridica, indiferent de provocările pe care viaţa i le aduce. Trebuie să pui capăt vocilor care te perturbă şi să trăieşti după propriile legi”, declară Selena Gomez. Videoclipurile celor două piese sunt filmate cu telefonul mobil şi regizate de Sophie Miller. Selena Gomez, născută pe 22 iulie 1992, în Texas, a devenit celebră încă din adolescenţă, când a jucat în serialul „Wizards of Waverly Place” (2007 - 2012), difuzat de Disney Channel. La sfârşitul lunii august 2016, a anunţat că va lua o pauză în carieră pe termen nedefinit, pen ...