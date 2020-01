Selena Gomez a lansat vineri al treilea album de studio

Actriţa şi cântăreaţa Selena Gomez a lansat vineri albumul „Rare”, al treilea material de studio al ei, potrivit news.ro

„Rare” apare după cinci ani de la „Revival”, care a fost certificat cu platină, şi cuprinde 13 piese, între care single-urile „Lose You To Love Me” şi „Look At Her Now”, lansate în luna octombrie a anului trecut, în decurs de 24 de ore.

„Lose You To Love Me” este şi primul single al lui Gomez care a ajuns pe primul loc în topul Billboard Hot 100.

În vârstă de 27 de ani, Gomez - fostă vedetă Disney şi a fost în centrul atenţiei şi pentru relaţia cu Justin Bieber, apoi când a fost supusă unui transplant de rinichi - a spus despre cel de-al treilea album al ei că este şi cel mai „semnificativ”. În piesele incluse pe disc ea vorbeşte despre dragoste, problemele de sănătate şi cele apărute în social media, unde de multe ori a fost hărţuită.

Gomez este urmărită de 165 de milioane de utilizatori Instagram.

Selena Gomez, născută pe 22 iulie 1992, în Texas, a devenit celebră încă din adolescenţă, când a jucat în serialul „Wizards of Waverly Place” (2007 - 2012), difuzat de Disney Channel. La sfârşitul lunii august 2016, a anunţat că va lua o pauză în carieră pe termen nedefinit, pentru a-şi reveni după o perioadă dificilă, marcată de atacuri de panică şi depresie, ce ar putea fi efectele secundare ale maladiei lupus cu care a fost diagnosticată în 2014. Artista a anulat, de asemenea, jumătate din turneul ei „Stars Dance”, în 2014, după acel diagnostic. A mai lansat albumele de studio - „Stars Dance” (2013) şi „Revival” (2015).

Recent, a jucat în regia unora ca Woody Allen („A Rainy Day in New York”) şi Jim Jarmusch („The Dead Don't Die”) şi a anunţat lansarea unei linii de produse cosmetice.