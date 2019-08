Selena Gomez isi va lansa propria linie de produse cosmetice

Selena Gomez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata si actrita americana Selena Gomez isi va lansa propria linie de cosmetice, ea propunand clientilor in special produse pentru ingrijirea parului, a pielii si de machiaj. Potrivit site-ului WWD, cantareata si-a inscris numele la Oficiul american de brevete si marci comerciale pe 11 iulie cu scopul de a dezvolta propria linie de produse de frumusete. Nicki Minaj a anulat concertul programat in Arabia Saudita Ea va lansa parfumuri, produse de machiaj, de ingrijire a pielii, de par, sapunuri, creme hidratante si uleiuri esentiale. Artista a lansat in 2011, in colaborare cu marca Adrenalina, un parfum care-i poarta numele. Ea merge pe urmele colegelor de scena Rihanna, care detine marca de su ...