”Selfie-urile pe tren ucid”. CFR atrage atentia adolescentilor dornici de poze inedite

Tren google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Selfie-urile pe tren ucid”, le atrag atentia reprezentantii CFR adolescentilor care vor sa-si faca poze pe vagoane. Numarul celor electrocutati in aceste conditii a crescut alarmant in ultimii ani: sunt peste 50 de raniti si 15 morti. Iar medicii vin si ei cu un avertisment: pacientii care supravietuiesc pot ramane mutilati pe viata. O femeie povesteste ca fiul ei de 15 ani are nevoie de operatii chiar si la 1 an de cand a fost electrocutat dupa ce s-a urcat pe vagonul de tren pentru a-si face o poza. In ultimii 5 ani, doar la Spitalul Grigore Alexandrescu au ajuns 50 de pacienti cu arsuri grave dupa ce s-au urcat pe un vagon de tren. Cel mai mic avea doar 10 ani. Acum, aici, din acelasi motiv sun ...