Semfora Gafton, stareta Manastirii Sfanta Maria din Techirghiol, condusa, azi, pe ultimul drum (galerie foto + video)

Stareța Mănăstirii Sfânta Maria din Techirghiol, Semfora Gafton, va fi azi înmormântată. Zeci de enoriași participă la slujba de înmormântare, oficiată de Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, alături de un sobor de preoți.„Simţeam o chemare lăuntrică puternică care mă ajuta să mă lupt cu cei care se împotriveau plecării mele în mănăstire. Când intram în biserică, simţeam nevoia să stau acolo, să nu mai plec, chiar dacă se termina slujba. Şi am rămas!", povestea maica Semfora Gafton, atunci când povestea de ce a ales această cale.Maica stavrofora Semfora Gafton s-a născut la 21 august 1922, primind din botez numele de Safta. În februarie 1944, la vârsta de 22 de ani intră în Mănăstirea Poiana Mărului, judeţul Râmnicu Sărat, azi în judeţul Vrancea. În 1947 devine rasoforă, pentru ca în 1955, pe când era în al III-lea an de facultate, să fie tunsă în monahism. Între 1952-1956 urmează cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. În anul 1956 a susţinut licenţa în teologie cu tema: „Maica Domnului în învăţătura ortodoxă", sub îndrumarea părintelui Dumitru Stăniloae. În acelaşi an, se întoarce ca stareţă la Mănăstirea Poiana Mărului. Urmare a efectelor Decretului 410 din 1959 este izgonită din mănăstire în primăvara anului 1960. A lucrat ca muncitor necalificat, iar din 1963 a fost angajată pe postul de magaziner şi mai apoi contabilă la Episcopia din Galaţi. În februarie 1967 i se permite reîntoarcerea în monahism şi este angajată ca ghid la Mănăstirea Curtea de Argeş. Un an mai târziu, în februarie 1968, este instalată stareţă la Mănăstirea „Sfânta Maria" din Techirghiol.