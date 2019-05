Semifinala Europa League, arbitrata de un roman

Hazard google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Arbitrul roman Ovidiu Hategan va conduce meciul dintre Chelsea si Eintracht Frankfurt, care va avea loc joi, in semifinalele Europa League, potrivit site-ului Uniunii Europene de Fotbal (UEFA). Arbitri asistenti au fost delegati Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, iar arbitri aditionali vor fi Radu Petrescu si Sebastian Coltescu, in timp ce al patrulea oficial a fost desemnat cehul Pavel Kralovec. In partida tur, de la Frankfurt, scorul a fost egal, 1-1. Arbitrul Ovidiu Hategan, delegat la cel mai tare meci din Europa League Meciul de pe stadionul Stamford Bridge din Londra va avea loc joi 9 mai, de la ora 22:00 (ora Romaniei). In acest sezon, Hategan a condus patru meciuri din grupele Ligii Campionilor, ia ...