Semnal de ALARMA pentru romani: 'Vine o criza extrem de puternica'/ Care este 'sansa Romaniei de a nu intra in colaps economic'

În cel mult un an, România va fi lovită de o criză economică puternică, susţine preşedintele Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României (CNMR), Alexandru Cumpănaşu, care se bazează pe analizeze experţilor din organizaţia pe care o conduce. Potrivit preşedintelui CNMR, şansa României de a nu intra în colaps sunt fondurile europene.

CNMR este o organizaţie care include numeroase sindicate, patronate, univeristăţi, persoane publice şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mediului de afaceri.

Alexandru Cumpănaşu a comentat, într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, numirea în funcţia de consilier al premierului şi demiterea după doar o săptămână, în urma unor declaraţii controversate, a lui Remus Borza, vicepreşedinte CNMR.

"Remus a fost aşa el însuşi. El este el şi îl acceptăm pentru că este un om care spune ce gândeşte şi argumentează. Nu cred că a făcut bine vorbind în numele premierului. E singura observaţie pe care pot să i-o fac. Prim-ministrul este cel care critică şi anunţă măsuri. Partea de comunicare publică nu o fac consilierii. O mai făcea Vâlcov şi e de tristă amintire partea asta. Dar ceea ce a spus Remus Borza este cât se poate de adevărat. Ne aşteaptă dezastru", a afirmat Cumpănaşu.

Liderul CNMR explică faptul că o criză economică este iminentă, însă politicienii, la fel ca în 2009, nu doresc să recunoască acest lucru, pentru a nu pierde voturi.

"Ceea ce mă uimeşte pe mine la toţi politicienii este cât de neinformaţi sunt sau cât de populişti. Nimeni nu vrea să recunoască ceea ce urmează. Din păcate, în Europa, în SUA va veni o criză poate mai puternică decât cea din 2009. Astăzi, fluxul de lichidităţi în mediul privat nu întârzie cu 30 de zile, cum era înainte, ci se află la un ciclu de 90 de zile. Vă spune un om care are în spate nu numai Camera de Comerţ, dar patronate, IMM-uri. Oamenii ăştia îmi spun un singur lucru: plăţile de la privat către privat se fac la termene extrem de mari. De ce credeţi că se întâmplă acest lucru? Pentru că această bulă în care ne-a băgat Dragnea şi gaşca din jurul lui, de a ne da impresia unei fantezii extraordinare, cu creştere economică, va produce la un moment o situaţia ca în 2010 - după ce a câştigat Băsescu al doilea mandat, a venit criza. Acum suntem în aceeaşi paradigmă. Nimeni nu vrea să spună adevărul ca să nu supere poporul. Vine o criză extrem de puternică şi România nu are o economie suficient de puternică. Într-un an de acum încolo, eu aş vrea să mă înşel, România se va împrumuta din nou la FNI, cu costuri drastice, va face eforturi uriaşe să păstreze creşterile de salarii din administraţie. În acest moment, creşterea de salrii din administraţie este una aberantă. România nu va mai avea bani să plătească aceaste salarii din decembrie. Asta că spun pentru că ştiu de la toţi cei care se află în spatele CNMR. Nu există astăzi o perspectivă a dezvoltării economice. Creşterea economică se bazează pe consum, care provine din mărirea de salarii. Astăzi sunt ministere care nu ştiu dacă vor da oamenii afară sau dacă vor exista, pentru că nu mai sunt bani. Vin predicţii extrem de proaste pentru România, cu slabe şanse de scădere a inflaţiei, cu o creştere a euro, cu un aparat de stat sufocat, cu mişcări sociale importante. Până la prezidenţiale, toţi vor cânta hora unirii", afirmă Alexandru Cumpănaşu.

CNMR este o organizaţie care îi reprezintă pe 70% dintre beneficiarii de fonduri europene din România. Din această postură, preşedintele Coaliţiei susţine că fondurile europene sunt singura şansă a României.

"Şansa României de a nu intra în colaps economic este ca tot ce înseamnă fonduri structurale şi de coeziune să meargă pe o creştere a absorbţiei. Avem şanse să vină bani în ţară, aşa cum a fost în timpul Guvernului Ponta, care a reuşit să nu intre în colaps datorită banilor veniţi de la UE. Singurele care pot să facă o absobţie eficientă sunt administraţiile publice. Toate ministerele sunt pline de frâne. Eu nu pot să dau vina decât pe neghiobia şi pe tupeul celor care ar trebui să mişte rotiţele. Sunt oameni din autorităţile de management, sunt oameni din autorităţile centrale şi locale, sunt şmecherii care încă pun tălpi la absorbţia fondurilor pe partea economică. Din punctul meu de vedere, acolo trebuie să dai şpagă. Atunci când am avut probe am trimis la DNA. Veţi vedea această Coaliţie călare pe tot ce înseamnă responsabili pe fonduri. Avem mari probleme cu blocajele din instituţiile statului. Acolo trebuie să umblăm noi şi vom umbla", a mai declarat Alexandru Cumpănaşu.