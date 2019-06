Semnal de ALARMA tras de Gabriel Les: Cea mai mare ingrijorare este Rusia

Gabriel Les google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat astazi ca evolutia securitatii in regiunea Marii Negre presupune ingrijorari serioase, cea mai mare ingrijorare fiind Rusia. "Evolutia securitatii in regiunea Marii Negre presupune ingrijorari serioase. Exista ingrijorari ca situatia aliatilor nu este suficient de angajata. Cea mai mare ingrijorare este Rusia. (...) Arma de ultima generatie, produsa in Romania. Trupele speciale au testat-o Marea Neagra este fundamentala pentru securitatea nationala a Rusiei, asigura control asupra Caucazului, Republicii Moldova si a jumatate din Ucraina si asigura o platforma pentru proiectarea fortelor si influentei in Balcani, Marea Mediterana si Orientul ...