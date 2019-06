Semnal de alarma tras de Liviu Pop: Ce s-a intamplat cu 25.000 de elevi?

Liviu Pop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, trage un semnal de alarma cu privire la situatia centralizata privind numarul elevilor inscrisi la Evaluarea Nationala. "Cei care sustin acum evaluarea nationala au fost clasa a VI-a in 2016-2017. Atunci numarul lor era de 180.032 elevi. Anul acesta suntem anuntati ca 154.956 vor sustine astazi prima proba a evaluarii nationale. Ce s-a intamplat cu restul de 25.076 elevi? Unde sunt? Sa fie cei inscrisi in fals? Emotii pentru elevi. A inceput Evaluarea Nationala In procente inseamna 13,92% din promotia care astazi sustin evaluarea nationala. Poate o parte dintre ei sunt corigenti, dar 25.000 e un numar foarte mare si suntem obligati sa identifi ...