SEMNAL DE ALARMA tras de managerul Spitalului de Boli Infectioase Timisoara: 'In ATI nu mai este niciun loc'

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, medicul Cristian Oancea, a declarat, marţi, că în Secţiile de Terapie Intensivă nu mai sunt locuri pentru pacienţii depistaţi cu COVID-19 şi aflaţi în stare gravă. Şi paturile din secţiile COVID sunt ocupate, urmând să se facă o reorganizare, pentru a se obţine alte 100 de paturi, anunță news.ro.

"Am avut o şedinţă la Curtea de Conturi cu tot ce înseamnă structură sanitară şi cu preşedintele CJAS, Victor Dumitraşcu, vom încerca, rapid, săptămâna aceasta, să transformăm Ortopedia de la Spitalul Judeţean Timişoara, să revenim la primul plan, din februarie, să facem 60 de locuri şi să preluăm de săptămâna viitoare Secţia de recuperare cardio-vasculară ca şi secţie a Spitalului Babeş. Acolo mai câştigăm 40 de locuri, cu 16 locuri de oxigen. Practic, încercăm ca într-o săptămână, o săptămână şi jumătate, să mai câştigăm 100 de locuri. Totul se va reduce la responsabilitatea oamenilor şi îl citez acum pe domnul doctor Musta, lupta se dă în stradă, cu responsabilitatea noastră, a fiecăruia, şi în secţiile de Terapie Intensivă unde, în afară de un loc liber de patologie pediatrică, totul este plin”, a declarat Oancea.

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase Timişoara a atras atenţia că în ATI nu mai sunt locuri libere, cu excepţia a 4-5 în unitatea mobilă aflată la Spitalul Judeţean Timişoara.

”În ATI nu mai este niciun loc, cred că mai sunt 4-5 locuri în Terapia - unitate mobilă de la Spitalul Judeţean. Spitalul Municipal era plin şi inclusiv la Lugoj, Terapia era plină. Locurile ce ţin de secţie, de patologia de COVID, forme moderate sau severe, în acest moment la Pneumologie avem trei locuri, nu ştiu exact câte la Infecţioase, deci suntem într-o dinamică, de la oră la oră. Avem medicaţii antivirale şi urmează să primim în zilele următoare de la Ministerul Sănătăţii şi Remdesivir. Niciun pacient nu este defavorizat, în acest moment, din punct de vedere terapeutic”, a mai declarat medicul.

În acest moment, la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, sunt 140 de paturi pentru pacienţii cu COVID-19.

Marţi după-amiază, primarul ales al municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a avut o întâlnire cu managerul Spitalului de Boli Infecţioase, medicul Cristian Oancea.

"I-am adus la cunoştinţă (primarului ales, Dominic Fritz - n.r.) starea în care suntem, investiţiile care s-au derulat şi care urmează să fie derulate. Sperăm în deschiderea dânsului pe viitor, am discutat atât de patologia COVID, cât şi de patologia non-COVID şi de investiţiile pe care dorim să le facem în patologia oncologică, în viitorul mediu”, a afirmat Oancea.

Primarul ales, Dominic Fritz, a declarat, la rândul său, că a venit la acest spital pentru a se informa despre situaţia pandemiei.

"Am fost azi dimineaţă şi am vorbit cu doamna prefect, am vorbit cu directorul DSP şi acum, la Spitalul Victor Babeş, să mă informez despre situaţia pandemiei, despre cum stăm cu COVID-19 în Timişoara si aş vrea să încep cu un mare mulţumesc, pentru că munca ce se face atât la DSP, cât şi aici, este una uriaşă şi din păcare o muncă care nu se mai termină şi colegii medici şi de fapt tot personalul medical şi managerii, de peste 9 luni deja, muncesc fără pauză şi este absolut admirabil. Din păcate, am ajuns la o situaţie, cazurile au atins un prag, care a dus la o situaţie în care nu mai sunt paturi libere, mai ales pe partea de Terapie Intensivă şi asta înseamnă că fiecare dintre noi, fiecare timişorean trebuie să contribuie, să limităm cazurile de COVID în Timişoara. Ţine doar de noi să respectăm regulile, să purtăm măşti în spaţii închise, să evităm aglomeraţiile, să ne spălăm pe mâini, să urmărim toate aceste sfaturi pe care doctorul Musta ni le dă de atâtea luni. Eu am o mare speranţă că reuşim, ca şi în alte oraşe şi judeţe din România, dar şi în Europa, datorită comportamentului populaţiei, să limităm din nou aceste cazuri, altfel o să fie o situaţie grea în spitale şi cred că trebuie să facem tot posibilul să evităm asta”, a declarat Fritz.

În judeţul Timiş, de la debutul pandemiei de coronavirus au fost depistate 4.380 de cazuri COVID-19, din care 82 în ultimele 24 de ore.