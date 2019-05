Semnal de alarma tras de specialisti! MII de copii disparuti de acasa in ultimul an

copii disparuti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 5.000 de copii au disparut de acasa in ultimul an, arata organizatia neguvernamentala Salvati Copiii Romania, care trage un semnal de alarma asupra proportiilor acestui fenomen cu implicatii grave si pe termen lung. Salvati Copiii Romania precizeaza, intr-un comunicat transmis de presa faptul ca in perioada 30 aprilie 2018 - 20 mai 2019, 5.078 de minori au disparut de acasa, dintre care 151 cu varste pana la 10 ani, 1.410 cu varsta cuprinsa intre 10-14 ani si 3.517 mai mari de 14 ani, potrivit datelor furnizate de Directia de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General de Politie. De asemenea, in aceeasi perioada de timp, potrivit aceleiasi surse, 5.072 de minori au fost gasiti, di ...