SEMNAL de ALARMA tras de un medic militar: definiția de caz pe COVID-19 TREBUIE schimbata, boala nu poate fi depistata la unii pacienți

Un medic militar din Craiova avertizează că definiția de caz privitoare la simptomatologia de coronavirus trebuie să fie schimbată. Medicul primar Alexandru Cezar Andriţoiu, de la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar „Dr.Ştefan Odobleja“, din Craiova, a explicat că pe baza actulei definiții de boală, mulți pacienți nu pot fi diagnosticați, pentru că nu au simptomele anunțate de specialiști, asta deși au virusul.

Citește și: Ion Cristoiu TOACĂ conducerea PSD: Care e DIFERENȚA dintre CPN-ul lui Marcel Ciolacu și CEX-ul lui Liviu Dragnea?

Forme atipice de Covid-19. Toţi medicii care se confruntă cu patologia Covid-19 ar trebui să se gândească la această boală şi în cazul unui pacient cu simptome ,,ciudate" apărute în plină stare de sănătate! Unii mă vor întreba ce înţeleg prin simptome ciudate! Medicii înteleg ce spun! Astăzi am depistat un caz de Covid 19 la o pacientă relativ tânără, fără febră, fără tuse..fără niciun simptom considerat tipic sau sugestiv pentru Covid-19! Faptul ca am folosit ecografia pulmonară ce mi-a relevat modificări sugestive, m-a convins de necesitatea unui examen CT pulmonar. Examinarea tomografică a fost concludentă. Ulterior, a urmat şi confirmarea serologică. Simptomele pacientei erau doar astenie marcată, ameţeli, somnolenţă. Saturaţia in oxigen 98%! Fără comorbidităţi!", a scris medicul craiovean pe o rețea de socializare.