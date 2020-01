Semnal din interiorul Guvernului: 'Devine o obligație pentru democrație și pentru demnitatea comunitaților noastre'

Alegerea primarilor în două tururi este prioritatea zero pe termen scurt, afirmă Ioana Constantin, secretar executiv al PMP și secretar de stat la Ministerul Muncii. Aceasta amintește că PMP a strâns peste 1 milion de semnături pentru acest proiect, pentru că numeroase municipiii au primari aleși cu mai puțin de 20% din totalul cetățenilor cu drept de vot.

„7,74% - Municipiul Craiova; 8,96% - Municipiul Galați; 13,74% - Municipiul București; 14,71% - Municipiul Focșani

Din capitala Băniei până la capitala țării, primarii au fost aleși cu cel mai mic număr de voturi din ultimii 20 de ani. Revenirea la 2 tururi de scrutin devine o obligație. Nici nu contează cum se numesc primarii acestor municipii, sunt, fiecare dintre ei, cei mai lipsiți de legitimitate din istoria recentă a orașelor pe care le conduc.

Acestea sunt rezultatele cu care au fost aleși primarii din 3 municipii reședință de județ importante din țară și primarul Capitalei. Într-un singur tur de scrutin, anost, cu puțini cetățeni prezenți la urne, fără dezbatere. Actualul primar al Municipiului Craiova a fost ales cu 7.74%, adică a fost votat de 19.798 de craioveni dintr-un total de 255.782 de persoane cu drept de vot. E cel mai mic număr de voturi din 1996 până în prezent. La fel și la Galați, unde din 260.897 de persoane cu drept de vot, actualul primar a obținut puțin peste 23.000 de voturi. Și mai rușinos, Primarul Capitalei a fost ales cu cel mai mic număr de voturi din ultimii 20 de ani.

Revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin devine o obligație pentru democrație și pentru demnitatea comunităților noastre. Partidul Mișcarea Populară cere revenirea la 2 tururi de scrutin de peste 2 ani, am colectat peste 1.000.000 de semnături la nivel național, am depus un proiect de lege în Parlament, am cerut constant revenirea la 2 tururi de scrutin. Începe 2020, anul în care ne alegem primarii și dacă lucrurile rămân la fel, vom avea din nou ”mari primari” de 7% care conduc țara și baroni care dictează la București punând pe masă un evantai de primari care împreună nu adună voturile cu care cândva un singur candidat câștiga o primărie.

Prioritatea zero pe termen scurt e revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin!”, scrie Ioana Constantin pe Facebook.