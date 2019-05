Semnale din SUA! Un judecator a fost SUSPENDAT pentru atacuri politice la Donald Trump

judecator google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un judecator american a fost sanctionat cu suspendarea, fara plata, pe o perioada de sase luni, pentru ca l-a criticat pe Donald Trump in tribunalul sau si pe retele de socializare, a hotarat Curtea Suprema a statului Utah, relateaza AFP. Potrivit hotararii, consultata de AFP vineri, judecatorul Michael Kwan, aflat in post de peste 20 de ani, a inceput sa publice pe conturile sale de si LinkedIn comentarii critice la adresa lui Donald Trump in 2016, pe cand acesta din urma era doar un candidat in alegerile prezidentiale, informeaza News.ro. El a persistat dupa victoria lui Trump, pe care l-a taxat de exemplu cu privire la o ”incapacitate de a guverna si incompetenta politica” in ziua investirii ...