Semnalul 4G slab sau inexistent in localitați cu scenariul roșu nu permite școala online

Calitatea semnalului 4G în rețelele de telefonie mobilă pentru 12 din cele 43 de localități aflate în scenariul roșu, cu o rată de infectare peste 3 la mia de locuitori, arată că școala online este în pericol, potrivit unei analize făcute de Edupedu.ro. Sursa citată a verificat calitatea semnalului 4G, necesară transmiterii lecțiilor online, precum […]