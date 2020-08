Semnalul de alarma al unui medic ATI: "Suntem deja la jumatatea capacitatii de terapie intensiva pentru pacientii cu COVID". Cum ar putea sa fie tinuta sub control pandemia

Neincrederea populatiei in existenta COVID-19 este explicatia faptului ca asistam la o accelerare a pandemiei, atrage atentia doctorul Radu Tincu, medic ATI la Spitalul Floreasca. Potrivit acestuia, in Romania sunt doar 840 de paturi ATI pentru COVID- 19, iar daca numarul pacientilor aflati in stare critica va creste rapid, aceste sectii vor fi epuizate.