Semne clare ca bat clopote de nunta pentru Varciu & iubita lui!

Fix in urma cu doi ani, Liviu Varciu devenea tatic pentru a doua oara! Doar ca nu cu aceeasi iubita… Acum, era vorba de ultima cucerire, Anda Calin. Fericire mare, firesc, pentru cantaretul, actorul, moderatorul de emisiuni de showbiz. Doar ca Anastasia, dragalasa lui fetita, nu a fost de ajuns pentru ca Liviu si Anda sa ramana impreuna: s-au despartit, dar… Cine iubeste… Si ei, Liviu si Anda, se iubeau, asa ca, in primavara acestui an, au facut marele anunt, impacarea.

`Liviu Varciu si Anda Calin sunt, din nou, impreuna. Nu asta e noutatea! Cei doi s-au impacat la inceputul primaverii, ba chiar au si mers, imediat, intr-o vacanta de vis, unde au reglat totul. Au ras tot ce a fost ”nasol” intre ei si au ales un viitor roz, cel putin pentru Anastasia, micuta pe care o au impreuna. „Nu trebuie sa demonstram nimic nimanui. Ne traim viata in liniste. Ne-am certat din nimic. Adica, mai multe nimicuri adunate. Nu mi-am pierdut increderea in el. Nu asta a fost problema la noi”, spunea Anda, la scurt timp dupa ce revenea la bratul lui Liviu.

Liviu Varciu, vacanta de vis alaturi de Anda

Anda si Liviu si-au lasat odorul in grija parintilor si au ”evadat” departe de granitele tarii, intr-o statiune unde soarele si marea par a fi ”high class”.

Dar si-au pregatit temeinic pasul. Anda, care s-a mutat de ceva timp la Liviu, a mai avut cate ceva de carat de pe acasa de la ea, asa ca la intalnirea cu iubitul pe care, se pare, il vrea sot a venit la bordul masinii sale. Al carei portbagaj era ceva ”ocupat” cu bagajele ei. S-a chinuit, a tras de o geanta ”uriasa”, pe care a mutat-o, pana la urma, in masina lui Varciu. Apoi, tot ea, a luat scaunul pentru copii din bolidul cantaretului si l-a ”teleportat” in a ei masina. De fapt, s-a chinuit cu el si a fost ajutata de doua doamne, aflate in trecere. Acestea i-au tinut portiera deschisa, vazand-o pe Anda cum se chinuie s-o impinga cu piciorul.

Dar totul a iesit brici si la timp, asa ca ”sarmana” Anda a urcat in dreapta lui Liviu, care a demarat spre soare, mare si multa iubire.

