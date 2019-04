Semnificatia alunitelor de pe fata ta. Ce mesaje au acestea in functie de locul in care apar

Semnificatie alunite google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit Almanahului chinezesc Tung Shu, alunitele pe care oamenii le au pe fata au o anumita semnificatie. Semnificatia alunitelor de pe fata ta. Compara-ti fata cu diagrama de mai jos si afla ce numar iti corespunde. Pozitiile 1-3 In copilarie esti rebel, spirit liber. Esti creativ si lucrezi foarte bine daca ti se da mana libera. Te descurci mult mai bine in postura de antreprenor decat in cea de angajat. Pozitia 4 Esti o persoana impulsiva, cu o personalitate exploziva. Ai tendinta sa fii certaret, insa nu tii dusmanie. Daca ai cum sa-ti scoti aceasta alunita, vei deveni mai calm dupa ce o indepartezi. Pozitia 5 Te bucuri de prosperitate in aceasta viata, insa muncesti din greu ...