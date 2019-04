Semnificatia culorilor in feng shui

Culori feng shui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In feng-shui, alegerea culorilor este foarte importanta si fiecare are o semnificatie aparte. In feng shui culorile au o energie aparte, aduc echilibru si armonie in casa sau la birou. Iata ce semnificatie au culorile in feng shui. 1. Rosu – element de foc: Pasiune, curaj, romantism Rosul este cea mai puternica culoare din feng shui si reprezinta elementul foc. Rosul vibrant aduce in casa energie, bucurie, creste energia si dorinta sexuala. In traditia chineza, rosul este simbolul norocului, al fericirii, in India – este culoarea nuntii, simbolul romantismului si al dragostei, iar in cultura occidentala, rosul inseamna curaj si pasiune. 2. Galben – element de pamant: Fericire ...