Semnificatia ‹‹liniei inger››, pe care putine persoane o au in palma. Esti foarte norocos daca o ai

"Linia inger", acea linie din palma paralela cu "linia vietii", este foarte rara, fiind intalnita la foarte putine persoane. Se spune ca daca o ai in palma esti intr-adevar norocos.

Specialistii o numesc o "linia inger", deoarece se crede ca oamenii la care este intalnita au un inger pazitor care ii ajuta in situatii dificile.

Asadar, despre aceste persoane binecuvantate se spune ca trec cu usurinta de obstacole si au noroc in dragoste si in viata. Totodata, linia paralela cu cu cea a vietii mai este cunoscuta si drept "Linia Ingerului Pazitor" sau "Linia lui Marte". Persoanele care o au sunt foarte norocoase: supravietuiesc in caz de accidente sau calamitati, sunt sanatoase si nu au probleme financiare. Daca aveti Linia Ingerului Pazitor la mana dreapta, ea reprezinta rasplata pentru faptele bune pe care le-ati facut. Cand este la mana stanga, reprezinta darul si protectia pe care persoana respectiva le-a primit chiar de la nastere.

Daca in trecut cititul in palma era perceput drept o practica la care foarte multi aderau, in zilele noastre ea este o pseudostiinta, fiind vazuta si ca o superstitie de catre cele mai multe persoane.

Cu toate acestea, vei descoperi cat de interesante sunt lucrurile pe care le arata liniile pe care le ai chiar de-a lungul incheieturilor mainilor. Numarul de linii pe care le aveti acolo poate spune multe lucruri neasteptate despre sanatatea, reproducerea si mostenirea pe care o veti lasa in urma.

Cei mai multi oameni au doua sau trei linii, si in cele mai rare cazuri, anumite persoane au patru linii. Se spune ca prima linie reprezinta varsta intre 23 si 28 de ani, a doua linie, varstele de 46-56 de ani, a treia linie arata varstele de 69 si 84 de ani, iar cea de-a patra, cea mai rara, varsta peste 84 de ani. Daca aceste linii sunt lungi, clare si neintrerupte, va puteti astepta la o sanatate buna de-a lungul vietii voastre. Dar daca liniile sunt superficiale, discontinue sau compuse din lanturi, puteti intampina probleme de sanatate.

In plus, daca prima linie se invarte spre palma, aceasta arata anumite probleme legate de reproducere, indiferent daca persoana este de sex masculin ori feminin. A doua linie reprezinta asteptarile legate de bogatie. Daca este clara, puternica si neintrerupta, cei care au o astfel de linia se pot astepta la fericire si prosperitate. Daca linia nu este clara si se desparte in directii diferite, este probabil ca persoanele sa intampine anumite provocari de ordin financiar si sa lupte pentru a fi fericiti. A treia linie inseamna faima si putere, ceea ce arata influenta pe care o vei avea de-a lungul vietii.

