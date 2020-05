Senat: 30 de maști de protecție gratuite, pentru fiecare cetațean

Senatul a adoptat marţi, o propunere legislativă care prevede acordarea de măşti de protecţie, gratuit, fiecărui cetăţean român, pentru a se proteja de noul coronavirus. Legea a fost inițiată de deputați PSD și Pro România și trebuie aprobată de Camera Deputaților. Guvernul anunțase o inițiativă similară, destinată însă numai persoanelor fără posibiltăți materiale. “Prin prezenta […] The post Senat: 30 de măști de protecție gratuite, pentru fiecare cetățean appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.