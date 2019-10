Senat, camera parlamentara inexistenta in ultima vreme. 115 proiecte de legi au trecut tacit, fara dezbatere, intr-o singura zi

115 de proiecte legislative au trecut tacit de plenul Senatului, luni, 21 octombrie 2019. De altfel, de la începutul acestei sesiuni parlamentare, în prima cameră parlamentară sesizată, Senatul, au fost adoptate tacit foarte multe astfel de propuneri legislative – pe 1 septembrie, în prima zi de lucru, câteva inițiative, pe 16 septembrie 16 proiecte, iar The post Senat, cameră parlamentară inexistentă în ultima vreme. 115 proiecte de legi au trecut tacit, fără dezbatere, într-o singură zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.