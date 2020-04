Senat - Comisia de administratie: Raport negativ pentru proiectul privind autonomia Tinutului Secuiesc

Comisia de administraţie a Senatului a acordat, miercuri, raport negativ proiectului privind autonomia Ţinutului Secuiesc, acesta urmând să fie discutat de plen, la ora 14,00. Potrivit senatorului USR Florina Presadă, la şedinţa comisiei, desfăşurată online, au participat nouă membri, iar votul a fost majoritar împotriva proiectului şi pentru raportul de respingere. În favoarea raportului de respingere au votat 8 senatori, singurul vot împotrivă a fost cel acordat de senatorul UDMR Cseke Attila, a precizat Presadă. Camera Deputaţilor a adoptat tacit proiectul privind statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc, iar Senatul este for decizional. Ca urmare a faptului că termenul de dezbatere şi vot a fost depăşit în Camera Deputaţilor, iar acest for a constatat adoptarea tacită a proiectului în şedinţa din 23 aprilie, propunerea legislativă a trecut în forma depusă de iniţiatori - deputaţii UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy şi Biro Zsolt-Istvan. Raportul Comisiei pentru administraţie a fost de respingere şi în Camera Deputaţilor. Proiectul prevede ca "Ţinutul Secuiesc" să devină regiune autonomă cu personalitate juridică. Statutul de autonomie, adoptat prin lege, se aprobă prin referendum de către cetăţenii Ţinutului Secuiesc, prevede actul normativ. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare ca judeţele Covasna, Harghita şi o parte din judeţul Mureş să constituie o regiune autonomă, cu personalitate juridică, în cadrul statului român. În proiect sunt redate limitele teritoriului care ar urma să devină Ţinutul Secuiesc, pentru care este prevăzută şi o organizare administrativă proprie, cu autorităţi publice şi instituţii proprii la toate nivelurile, conferirea unor competenţe specifice, folosirea limbii maghiare ca limbă oficială a Ţinutului Secuiesc şi a simbolurilor naţiunii maghiare. Proiectul mai propune ca autonomia regională să fie exercitată de Consiliul de Autoadministrare, autoritate publică regională aleasă prin vot universal, egal, direct secret şi liber exprimat, precum şi de Comisia de Autoadministrare desemnată de aceasta. În proiect sunt definite ca autorităţi ale Ţinutului Secuiesc: autorităţile regiunii autonome - Consiliul de Autoadministrare, Comisia de Autoadministrare, preşedintele Ţinutului Secuiesc, autorităţile scaunelor - Consiliul Scaunal, Comisia Scaunală, preşedintele Scaunului şi autorităţile locale - Consiliul Comunal, Consiliul Orăşenesc, Consiliul Municipal şi primarul. Comisia pentru administraţie a Camerei Deputaţilor a întocmit un raport de respingere a propunerii legislative pe motiv că aceasta "contravine, în ansamblul său, normelor şi principiilor constituţionale, ordinii juridice interne, legislaţiei Uniunii Europene şi dreptului internaţional". De asemenea, Guvernul a trimis un punct de vedere că nu susţine adoptarea propunerii legislative, iar Consiliul Economic şi Social şi Consiliul Legislativ au dat avize negative. Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a anunţat convocarea plenului acestui for, miercuri, de la ora 14,00, unicul punct pe ordinea zi fiind proiectul de lege privind autonomia Ţinutului Secuiesc. El a precizat că senatorii PSD vor vota împotriva proiectului. AGERPRES(AS - autor: Livia Popescu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei) Citiţi şi: VIDEO Iohannis: PSD se luptă să dea Ardealul ungurilor Proiectul privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc - adoptat tacit de Camera Deputaţilor; Senatul - for decizional Ciolacu: PSD nu susţine legea privind autonomia Ţinutului Secuiesc; va vota împotrivă şi îl va respinge urgent la Senat Orban: Ciolacu trebuia să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului privind autonomia Ţinutului Secuiesc Ponta: Pro România - împotriva proiectului privind autonomia Ţinutului Secuiesc; va milita pentru respingere în Senat Cazanciuc: Senatul, în şedinţă de plen, miercuri; proiectul privind autonomia Ţinutului Secuiesc, pe ordinea de zi PSD Harghita: Proiectul privind autonomia Ţinutului Secuiesc - neconstituţional; această scăpare de procedură nu poate fi justificată de epidemie Roman: Autonomia Ţinutului Secuiesc - 'troc politic' PSD-UDMR; PNL cere respingerea proiectului la Senat Orban: Ciolacu trebuia să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului privind autonomia Ţinutului Secuiesc Vosganian: ALDE va vota în Senat împotriva proiectului privind autonomia Ţinutului Secuiesc USR anunţă că senatorii partidului vor vota împotriva proiectului privind autonomia Ţinutului Secuiesc