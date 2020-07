Senat - Comisia juridica/ Legea carantinarii: INSP are obligatia de a comunica zilnic numarul cazurilor retestate

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) are obligaţia de a comunica zilnic numărul cazurilor noi, numărul cazurilor retestate şi numărul total de teste pentru cazurile noi şi cazurile retestate, raportate separat la nivel naţional şi judeţean, inclusiv după criteriul domiciliului persoanei testate, a decis, miercuri seara, Comisia juridică a Senatului, la dezbaterea proiectului de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. "Mai avem o completare pe care trebuie să o facem cu privire la articolul privitor la obligaţia instituită pentru Institutul Naţional de Sănătate Publică, pe baza unui amendament venit de la Comisia pentru drepturile omului şi reformulat de Comisie: am statuat în lege că pe toată perioada situaţiei de risc epidemiologic şi biologic, pentru prevenirea introducerii şi limitarea răspândirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul naţional, Institutul Naţional de Sănătate Publică are obligaţia de a comunica zilnic numărul cazurilor noi, numărul cazurilor retestate şi numărul total de teste pentru cazurile noi şi cazurile retestate, raportate separat la nivel naţional şi judeţean, inclusiv după criteriul domiciliului persoanei testate", a declarat vicepreşedinta comisiei, senatoarea PNL Iuliana Scântei, care conduce şedinţa. Comisia juridică a Senatului a mai decis miercuri că izolarea poate fi dispusă pe durată limitată, în mod nediscriminatoriu şi proporţional cu situaţia de fapt care o determină şi că izolarea pentru un pacient bolnav minor se dispune într-o primă fază la domiciliul aparţinătorului sau într-o locaţie declarată de acesta. Forma finală a textelor va fi cuprinsă într-un raport care va fi supus dezbaterii plenului Senatului. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Senat - Comisia juridică/ Legea carantinării: Ordinele şefului DSU sau persoanei desemnate de acesta - aplicate de urgenţă * Cazanciuc: Plenul Senatului va dezbate joi proiectul privind carantinarea şi izolarea * Senat - Comisia juridică/ Legea carantinării: Persoanele care contestă carantinarea sau izolarea - monitorizate medical