Senat - Comisia juridica/Legea privind carantinarea: Ministerul Justitiei a depus un punct de vedere; Cazanciuc: Vom discuta fiecare punct

Ministerul Justiţiei a depus un punct de vedere luni la Comisia juridică a Senatului privind proiectul de lege referitor la carantinare şi izolare, preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, precizând că acest text va fi dezbătut cu atenţie. "Mulţumesc pentru invitaţia pe care am primit-o astăzi de a participa la această şedinţă. Şi vineri a fost o echipă de la MJ. (...) Am avut discuţii cu colegii de la Sănătate şi Interne care au iniţiat această lege şi am stabilit de comun acord cu domnul Arafat să facem o împărţire a muncii. (...) Noi am înaintat şi în scris propunerile de texte pentru procedurile pe care le avem în vedere şi care în linii mari sunt cele convenite de membrii comisiei senatoriale încă de vineri", a afirmat Predoiu, într-o intervenţie telefonică. Potrivit lui Cazanciuc, este "extrem de util" materialul primit de la Ministerul Justiţiei. "Aşa cum aşteptam, este un material destul de gros care face o analiză şi a deciziilor CCR şi ne arată câteva riscuri referitoare la texte aflate în dezbatere. (...) Cred că va trebui să luăm fiecare punct în parte din ceea ce a prezentat Ministerul Justiţiei pentru a vedea dacă textul acesta corespunde deciziilor CCR, corespunde exigenţelor CEDO şi reuşeşte să aşeze într-o formulă rezonabilă ceea ce am vorbit de fiecare dată şi anume măsurile graduale de luat în caz de situaţii care impun un risc epidemiologic sau biologic. (...) O să mă uit cu atenţie pe el, dar, la prima vedere, este un material destul de riguros. E clar că este nevoie aici şi de un punct de vedere pe procedură şi din partea CSM-ului", a spus social-democratul. El a adăugat că textul final trebuie să corespundă practicilor europene, măsurile trebuie luate gradual, iar internarea forţată a unei persoane trebuie să fie ultima acţiune, după ce au fost epuizate toate celelalte căi prevăzute de lege, de regulament, de tratatele la care România este parte. Comisia juridică de numiri, disciplină, imunităţi şi validări s-a reunit din nou, luni, pentru a dezbate proiectul de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. Şedinţa a început în jurul orei 16,30. La şedinţă este prezent secretarul de stat în MAI Raed Arafat. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)