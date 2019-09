Senat: Melescanu, exclus din ALDE; grupul, desfiintat; presedintele Senatului - notificat pentru 'configurarea' unui grup mixt

Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat miercuri în plenul Senatului că Teodor Meleşcanu nu mai este membru al acestui partid, grupul senatorial se desfiinţează şi "se configurează" un grup mixt. "Urmare a alegerii domnului Meleşcanu în funcţia de preşedinte al Senatului, în baza deciziei statutare din forurile ALDE, domnul Meleşcanu îşi pierde de drept calitatea de membru ALDE şi membru în grupul senatorial. Am făcut o adresă pe care am depus-o la biroul preşedintelui", a afirmat miercuri, în plen, Tăriceanu. El a adăugat că grupul ALDE se desfiinţează pentru că nu mai are şapte membri care au fost aleşi pe lista aceluiaşi partid. "Vă rog să luaţi act de prevederea regulamentară şi să luăm act oficial de desfiinţarea grupului ALDE prin eliminarea domnului Meleşcanu. Vă anunţ că voi depune o notificare la biroul preşedintelui Senatului. Va trebui să luaţi act şi de acest lucru. În momentul de faţă trebuie să atrag atenţia că trebuie reconfigurat Biroul permanent, întrucât domnul Meleşcanu nu are calitatea de membru ALDE şi dumneavoastră l-aţi ales şi aţi vrut să-l pontaţi ca membru ALDE. Vor trebui recalculaţi coeficienţii şi funcţiile care trebuie alocate fiecărui grup", a afirmat Tăriceanu. AGERPRES/(A - autor: Livia Popescu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu)