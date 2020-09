Senat: Parintilor li se pot acorda zile libere in cazul limitarii sau suspendarii cursurilor scolare. Care sunt conditiile

Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect initiat de Guvern, care prevede acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta fizica in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie anteprescolara ca urmare a raspandirii coronavirusului.