Senatoarea Alina Gorghiu a RABUFNIT dupa decizia CCR: E MOARTEA logicii juridice!

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a izbucnit după decizia CCR privind desemnarea lui Ludovic Orban ca premier și a spus că România va avea fie alegeri anticipate, fie o guvernare reformistă.

„Am auzit și eu declarațiile președintelui Curții, domnul Dorneanu, din care am desprins că a existat un conflict între președinte și Parlament, generat mai ales de declarații politice, înțeleg, ale premierului desemnat, în același timp președinte al PNL. Pentru mine este foarte greu de înțeles acest lucru. Am chiar emoții, poate au contat și declarații ale mele, ale colegilor mei, că și noi am susținut anticipatele și tare mă tem că de acum încolo vom putea genera fără să vrem conflicte juridice de natură constituțională între președintele României și Parlament. Dacă este așa, este practic moartea logicii juridice". a spus Alina Gorghiu la RFI.

Senatorul PNL a adăugat că „vom avea până la urmă fie alegeri anticipate, fie o guvernare reformistă. În niciun caz, România nu-și permite să stea pe loc, cu un Guvern interimar până la alegerile la termen".

Totodată, Gorghiu exclude un eventual Guvern de uniune națională: „Excludem orice Guvern de uniune națională, excludem varianta asocierii cu PSD, în orice fel de context sau situație și acest lucru mă determină să cred că merită luptat pentru varianta alegerilor anticipate până în ultima secundă în care vom vedea că acestea nu mai sunt posibile, dacă ele nu vor mai fi posibile. Altfel, asocierea cu PSD, Pro România e o asociere exclusă pentru PNL".

Senatorul PNL a precizat că Ludovic Orban poate fi propus premier în continuare: „Desigur! La cum am văzut comunicatul și la declarațiile pe care le-a dat domnul Dorneanu și la cum știm și noi Constituția, atributul desemnării premierului aparține președintelui".

Curtea Constituțională a stabilit, luni, cu majoritate de voturi, că există conflict juridic de natură constituțională între Președinție și Parlament din cauza desemnării lui Ludovic Orban în funcția de premier de către șeful statului Klaus Iohannis.