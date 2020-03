Senator cere inchiderea școlilor timp de 14 zile: Orele pierdute pot fi recuperate, dar raspandirea COVID-19 poate avea efecte dramatice

Senatorul Iliescu Catalin Lucian (PMP) a cerut vineri Guvernului să inchidă toate scolile din Romania pe o perioada de 14 zile, ca masura de precautie in contextul virusului COVID-19. Armenia, stat care a înregistrat un singur caz de Coronavirus sau Bulgaria, țară care nu s-a confruntat cu această situație până în prezent, au suspendat sau iau în calcul suspendarea cursurilor, spune senatorul.

„SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI:

Suspendarea orelor de curs – o necesitate în actualul context epidemiologic

Coronavirusul ar fi afectat nu mai puțin de 800.000 de cetățeni în China dacă nu s-ar fi luat măsuri drastice de prevenție! Din fericire, carantina aplicată provinciei Hubei, instaurată printr-o intervenție draconică a statului, a limitat numărul de cazuri la cele 80.000 din prezent. În acest sens, consider ABSOLUT necesar ca școlile și universitățile să suspende cursurile pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 09.03.2020

Conform studiului „Predicting the cumulative number of cases for the COVID-19 epidemic in China from early data”, statele au obligația de a lua măsuri de prevenție pentru a opri răspândirea Coronavirusului. În ciuda faptului că discutăm despre un virus aflat în faza incipientă, despre care nu se cunosc suficiente informații, avem certitudinea că, această afecțiune se manifestă prin simptome severe sau critice la 2 din 10 pacienți care contactează boala. Cu alte cuvinte, principalul risc s-ar putea manifesta în supraaglomerarea spitalelor care ar reprezenta o tragedie nu doar pentru pacienții care suferă de COVID-19 și care vor avea nevoie de terapie intensivă, cât și pentru cei care au alte afecțiuni și care vor găsi cu dificultate un loc disponibil în cadrul unităților medicale.

Analizând situația Italiei, țară în care se află o comunitate numeroasă de români, vedem că există un deficit acut de personal medical, fapt ce determină autoritățile să angajeze asistente în schimbul unor salarii de 3 ori mai mari decât cele obișnuite și să încerce să convingă medicii pensionați să se reîntoarcă la lucru. În plus, multe dintre cadrele medicale care tratau pacienții au contactat Coronavirusul și s-au transformat, practic, în pacienți, fapt ce reliefează gravitatea virusului cu care ne confruntăm.

Luând în considerare indicele de retransmisie a COVID-19 și corelând datele cu numărul mare de cetățeni români care se întorc din Italia, avem motive serioase de îngrijorare acre necesită o serie de măsuri ample pe care statul român trebuie să le întreprindă, printre care se numără inclusiv suspendarea orelor de curs.

Armenia, stat care a înregistrat un singur caz de Coronavirus sau Bulgaria, țară care nu s-a confruntat cu această situație până în prezent, au suspendat sau iau în calcul suspendarea cursurilor. Alte țări au reușit să instituie o serie de măsuri care să vizeze protejarea sanitară a populației.

În acest sens, avem tot mai multe date care să sugereze că închiderea școlilor și a facultăților, cu scopul de a preveni răspândirea virusului la nivelul populației largi, ar fi o măsură eficientă pentru statele care se află în pericol de a se expune epidemiei de COVID-19. Astfel, solicit autorităților competente, în speță Ministerului Invățământului, să ia măsurile necesare pentru a limita riscul răspândirii Coronavirusului prin suspendarea activității cursurilor pentru o perioadă de 14 zile.

Cursurile și orele pierdute pot fi recuperate, dar răspândirea virusului ar putea avea efecte dramatice asupra populației! Fiți responsabili și acționați în consecință, ținând cont de eventualele pericole care pot apărea pe fondul lipsei de reacție! În această privință, voi adresa o interpelare către Ministerul Educației prin care să solicit aplicarea unor măsuri care să limiteze eventuala răspândire a virusului COVID-19, printre care suspendarea orelor de curs, începând cu data de 09.03.2020!”