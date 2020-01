Senator clujean despre Moise Guran: N-a mai fost de mult timp jurnalist ci doar un activist politic deghizat

Moise Guran

Senatorul clujean Vasile Cristian Lungu, președintele PMP Cluj, susține că Moise Guran n-a mai fost de mult timp jurnalist ci doar un activist politic deghizat. Într-o postare pe contul persoane de facebook, acesta susine despre Moise Guran că iese din civilie şi se înregimentează politic în oastea neo-marxiştilor din România.

"Barniştii mai aveau nevoie de un militant. Este o mutare de imagine care are scopul de a aşterne o perdea de fum între conducerea USR şi propriul electorat. E metoda lui Barna de a suprima criticile a căror ţintă este după eșecul de la prezidenţiale.

Însă, în opinia mea, avem de-a face cu un plagiat după PNL – dacă cei de la USR – PLUS au văzut că liberalilor le-a mers cu Rareş Bogdan, îşi aşază şi ei la rever un jurnalist cunoscut cu care să defileze pentru a suplini confuzia de ideologie politică.

Fără să-şi dea seama, luându-se după sfaturile unor binevoitori, Barna îşi bagă succesorul în casă. De unde USR nu avea o figură notorie şi recognoscibilă care să-l înlocuiască pe actualul şef (în afară de Nicuşor Dan), deodată, apare o alternativă pe care chiar Barna a generat-o. Plecarea lui Moise Guran din zona de presă pune sub semnul întrebării imparţialitatea sa din aceşti ani. USR capătă o gură de tun credibilă pentru o nişă electorală, dar pierde un vector de imagine indirect.

Să ne amintim ce spunea Moise Guran în 2015: "Înainte să apară orice fel de sondaje secrete, făcute de nu știu cine, vă spun doar atât: nu detest nimic mai mult decât detest un jurnalist care își abandonează meseria pentru a intra în politica.

E o indecenta în sine față de ea (de meserie), față de tine ca profesionist (cel mai des politicienii au fost mediocri în meseria lor de baza) dar este și o trădare față de public. Dacă ești jurnalist și vrei să candidezi undeva, mai bine iei o pauză, câțiva ani, să nu te mai asocieze lumea cu ceea ce ai făcut înainte”.", arată Vasile Cristian Lungu.

